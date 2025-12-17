Haberler

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bitlis Valisi Karakaya'yı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bitlis Valisi Karakaya'yı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı ziyaret ederek kentteki spor yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzalayan Eminoğlu, makamda bir araya geldiği Karakaya ile kentte hayata geçirilen, yapımı devam eden ve planlanan spor yatırımlarını değerlendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakaya, spor yatırımlarına verdiği destekten dolayı Eminoğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış da hazır bulundu.

