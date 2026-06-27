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Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Hırvatistan'da düzenlenen Dubrovnik Forum'a katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Hırvatistan’daki Dubrovnik Forumu’nda tedarik zincirleri ve deniz güvenliği panelinde konuştu, çeşitli ülkelerin bakanlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Hırvatistan'ın sahil kenti Dubrovnik'te düzenlenen Dubrovnik Forum'a katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bozay, Hırvatistan'ın sahil kenti Dubrovnik'te düzenlenen Dubrovnik Forum'a katıldı.

Bozay, forum marjında "Tedarik Zincirleri ve Ticaret Baskı Altında: Deniz Güvenliği İçin Geri Dönüşü Olmayan Nokta mı?" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Bozay, ayrıca forum marjında Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tone Kajzer, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski, Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ve Dünya Sağlık Teşkilatı (DST) Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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