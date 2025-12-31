Bakan Uraloğlu: Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretlerindeki Artışı Yüzde 18,75 ile Yüzde 25,93 Aralığında Sınırlandırdık

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde öngörülen artış oranlarının yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile yüzde 25,93 aralığında sınırlandırıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranının altında kalınarak geçiş ücretlerinin güncellendiğini bildirdi. Uraloğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik. Daha önce yüzde 18,75 ila 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını; yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık.

Bu gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamaya göre; Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını yüzde 25,49 olarak belirledik, Kamu-Özel İşbirliği projelerinde ise artış oranlarını yüzde 18,75 ile yüzde 25,49 aralığında tuttuk. Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."