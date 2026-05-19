Bakan Uraloğlu: Bayramda otobüs denetimleri artırılacak, fahiş fiyata ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı nedeniyle şehirler arası taşımacılık yapan otobüs firmalarına yönelik denetimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız olarak gerçekleştirileceğini kaydetti. Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan firmaların tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımların uygulanacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde kara yolu ile yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren işletmelerin denetleneceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı (B1-D1) faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Denetimleri hem yerinde hem de elektronik denetim sistemleri üzerinden gerçekleştireceğiz" dedi.

'DENETİMLERİMİZ ETKİN ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri iş birliği ile çalışmaları yürüttüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak denetimler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı