Bakan Tunç'tan hükümlülere verilen mesleki eğitime ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun atölye ve tesislerinde verilen mesleki eğitimle hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağladıklarını belirtti.

Tunç, NSosyal hesabından, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nun faaliyetlerine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

"Ceza ile caydırıcılık, üreterek ıslah." ifadesini kullanan Tunç, şunları kaydetti:

"378 İşyurdu Müdürlüğü, 3 binden fazla üretim tesisi, 200'den fazla iş kolu, 92 satış mağazası... Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'muzun atölye ve tesislerinde mesleki eğitim verdiğimiz hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz. Kaliteli ve güvenilir ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyor, milli ekonomimize katkı sunuyoruz."

Bakan Tunç'un paylaşımında yer alan videoda, İşyurtları Kurumu mağazalarından alışveriş yapan vatandaşların memnuniyetine de yer verildi.