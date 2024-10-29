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Bakan Tunç'tan A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a Geçmiş Olsun Mesajı

Bakan Tunç'tan A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a Geçmiş Olsun Mesajı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray-Beşiktaş maçında saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan için geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray- Beşiktaş karşılaşması sonrasında saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dilekleri iletirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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