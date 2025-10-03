Bakan Şimşek: Eylül Enflasyonunda Dezenflasyon Eğilimi Devam Edecek

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayı enflasyon oranına ilişkin, "Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verilerinin, gıda fiyatlarında etkili olduğunu belirten Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."