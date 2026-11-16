Bakan Kurum, COP31'da AB Komiseri Roswall ile çevre ve iklim gündemini değerlendirdi

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Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında Avrupa Komisyonu Çevre, Su ve Döngüsel Ekonomi Komiseri Jessika Roswall ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Avrupa Komisyonu Çevre, Su ve Döngüsel Ekonomi Komiseri Sayın Jessika Roswall ile bir araya gelerek çevre ve iklim gündemindeki önceliklerimiz, hedeflerimiz ve ortak sorumluluklarımıza dair değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA