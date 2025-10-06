Haberler

Bakan Kacır Tekirdağ'da Sanayicilerle Buluştu

Bakan Kacır Tekirdağ'da Sanayicilerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek sanayi yatırımları hakkında bilgi aldı ve sanayicilerle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kentteki temasları kapsamında çeşitli açılışlara katılan Kacır, ardından Teknopark'ta sanayicilerle görüştü.

Bakan Kacır, Kutes Metal Sanayi Özel Endüstri Bölgesi'ni de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Ergene Belediyesine geçen Kacır, Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Topak, ilçedeki çalışmalar hakkında Bakan Kacır'a bilgi verdi.

Ziyaretlerinde Kacır'a, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş da eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 adet su için istenen para öyle böyle değil! Bakanlık harekete geçti

2 adet su için istenen para öyle böyle değil! Bakanlık harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.