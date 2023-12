Bakan Kacır: Savunma Teknolojisi Bize Bir Mucizenin Nasıl Gerçekleşeceğini Gösterdi

Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 'Take Off Zirvesi'nde konuştu. Bakan Kacır "Biz savaş uçağı üreticisi değildik; F-16'lar, Eurofighter Typhoon'lar, Su-57'ler. Fakat dron teknolojilerinde üreticilerle aynı seviyedeydik, hatta bazı alanlarda onların ilerisindeydik çünkü onların zihniyeti eskiydi, modası geçmişti. Özet olarak; savunma teknolojisi bize bir mucizenin nasıl gerçekleşeceğini gösterdi" dedi. Konuşması sonunda etkinliği değerlendiren Kacır "Biz Türkiye'de 2030 yılına geldiğimizde 100 bin tekno girişimin kurulması ve bunun en az 100'ünün Turkcorn yani milyar dolarları aşan teknoloji girişimleri olmasını hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6'ncısı gerçekleştirilen 'Take Off' Startup Summit girişimcilik zirvesine katıldı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yerli ve yabancı birçok girişimci, teknoloji kurumu ve şirketleri ve genç girişimcilerin bir araya geldiği etkinlikte Bakan Kacır İngilizce konuşma gerçekleştirdi. Bakan Kacır, konuşmasında genç girişimciliğin önemine, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine yönelik yatırımlarına ve milli teknoloji hamlesine değindi.

SAVUNMA TEKNOLOJİSİ BİZE BİR MUCİZENİN NASIL GERÇEKLEŞECEĞİNİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin savunma sanayi teknolojisindeki gelişimi hakkında da konuşan Bakan Kacır, "Parçaları tamamlayan son fakat bir o kadar da önemli kısım ise doğru yöne yönelmektir. Diğerleri geleneksel yollarla bizden öndeyken, yeni paradigmalara ve gelecek teknolojilerine odaklanmak onları yarışta yenmenin akıllı yolu. Bunun en popüler örneği, Türkiye'nin dron teknolojisindeki üstünlüğü. Biz savaş uçağı üreticisi değildik; F-16'lar, Eurofighter Typhoon'lar, Su-57'ler. Fakat dron teknolojilerinde üreticilerle aynı seviyedeydik, hatta bazı alanlarda onların ilerisindeydik çünkü onların zihniyeti eski modası geçmişti. Özet olarak; savunma teknolojisi (sanayii) bize bir mucizenin nasıl gerçekleşeceğini gösterdi. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak odak noktam bu başarı öyküsünü diğer sektörlere yaymak" dedi.

2030 YILINA GELDİĞİMİZDE EN AZ 100 TURKCORN YANİ MİLYAR DOLARLARI AŞAN TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ OLMASINI HEDEFLİYORUZ

Bakan Kacır, konuşması sonrasında etkinliği değerlendirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "Bugün, 60'tan fazla şehrimizde yükselen 101 Teknopark'ımız, Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren 1600'den fazla ARGE ve Tasarım Merkezi ve 9 bin 800'den fazla teknoloji girişimimiz ve nihayetinde 270 bini aşan ARGE insan kaynağımızla muazzam bir kapasite inşa etmiş durumdayız. Bu kapasite her geçen gün yeni neticeler yeni sonuçlar doğurmaya devam ediyor böylelikle Türkiye teknoloji geliştiren üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç eden bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor. Biz nüfusunun ortanca yaşı 33 olan bir ülkeyiz, Avrupa'nın pek çok ülkesinden 10-15 yaş daha genç ve son derece dinamik bir nüfusa sahibiz, o vakit yapmamız gereken en önemli iş gençlerimizin önünü açmak, girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak, ihtiyaç duydukları tüm imkanları seferber edebilmek. Finansman kaynaklarından altyapıya teknoloji girişimciliğini Türkiye'de geliştirmek adına pek çok işi bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Take Off'u da çok önemli bir organizasyon olarak değerlendiriyorum. Geçtiğimiz yıllarda Teknofest'in bir yan etkinliği olarak gerçekleşen Take Off, bu yıl zirveye 200'den fazla teknoloji girişimi katıldı ve bunların 79'u Teknofest'lerden doğan girişimler. Her zaman vurguluyoruz; Teknofest'ler Türkiye'nin girişim fabrikasına dönüşüyor. Teknofest'lerde çok erken yaşlarda girişimcilik projelerinin tohumlarını eken girişimcilerimiz şimdi Take Off vesilesiyle yatırımcılar ve kurumsal iş liderleriyle buluşuyor ve girişimlerini büyütme imkanına kavuşuyor. Biz Türkiye'de 2030 yılına geldiğimizde 100 bin tekno girişimin kurulması ve bunun en az 100'ünün Turkcorn yani milyar dolarları aşan teknoloji girişimleri olmasını hedefliyoruz. İnşallah tüm bu çalışmalar, bizi hedeflerimize adım adım yaklaştıracak" dedi. Kacır alanda bulunan stantları ziyaret ettikten sonra kongre merkezinden ayrıldı.