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Bakan Kacır, milletvekilleriyle 81 ilin sanayi ve kalkınma projelerini değerlendirdi

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Bakan Kacır, milletvekilleriyle 81 ilin sanayi ve kalkınma projelerini değerlendirdi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'de milletvekilleriyle şehirlerin sanayi altyapısı, yatırımları ve kalkınma projelerini değerlendirdi. Kacır, 81 ilin potansiyelini harekete geçirmek ve refahı artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizle bir araya gelerek şehirlerimizin sanayi altyapısını, yatırımları ve kalkınma projelerini değerlendirdik. 81 ilimizin her birinin potansiyelini harekete geçirmek, kalkınmasını hızlandırmak ve refahı artırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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