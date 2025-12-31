Haberler

Bakan Kacır: 2025 sanayi ve teknolojide atılım yılımız oldu

Güncelleme:
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2025 sanayi ve teknolojide atılım yılımız oldu" dedi.

Bakan Kacır, yeni yıl nedeniyle sanal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kacır, "2025 sanayi ve teknolojide atılım yılımız oldu. Yerel kalkınma ve yüksek teknoloji odaklı yeni teşvik sistemimizi yürürlüğe aldık. Ülkemizi katma değerli yatırımların küresel üssü yapacak programları uygulamaya koyduk. Ar-Ge, inovasyon ve üretim kabiliyetlerimizi ilerlettik, insan kaynağımızı güçlendirdik. Uzay, havacılık, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında yeni ve büyük başarılara imza attık. Yerel Kalkınma Hamlesi ile katma değerli üretimin ve refahın yurt sathına yayılmasını destekliyoruz. 81 ilimiz için topyekun bir kalkınma seferberliği başlattık. Ülkemizin tüm şehirlerinde yeni fabrikaların, teknoloji ve üretim altyapılarının açılışını vatandaşlarımızla birlikte büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Sanayi bölgelerimizi, teknoparklarımızı, KOBİ'lerimizi, girişim ekosistemimizi güçlendirdik. Milli Teknoloji Hamlesi için durmaksızın çalışmayı sürdürdük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kritik teknolojilerde 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle durmadan, duraksamadan koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
