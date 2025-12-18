Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Kez Toplanıyor... Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaretinin ardından, "Geçen hafta bize iletmiş oldukları, Komisyon'a iletmiş oldukları ve Komisyon'a katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Herhangi bir değişiklik yok. Bu şekilde biz süreci devam ettireceğiz" dedi. Herhangi bir rakam olup olmadığı sorulan Işıkhan, "Rakam belli değil. Zaten müzakerelerin amacı bu" yanıtını verdi. Atalay ise, "Emeklinin durumu ortada, işçinin durumu ortada. Bugün ne anlattıysam kendisine burada, hepsini bir daha anlattım. İşte Bakan Bey de aynısını anlattı. Bir talep malep verdiğimiz yok. Katılmama gerekçelerimizi biz geçen hafta sunduk" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplantılarına başlayan Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Işıkhan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"2026 yılı için geçerli olarak asgari ücreti belirleme sürecini başlattık. Bugün de saat 14: 00'te ikinci toplantımızı gerçekleştireceğiz. Daha önce ifade ettiğim gibi Bakanlık olarak sosyal diyalog sürecini devam ettireceğimi söylemiştim. Bugün de sağ olsun saygıdeğer TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Bey'i ziyaret ettik. Geçen hafta bize iletmiş oldukları, Komisyon'a iletmiş oldukları ve Komisyon'a katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Herhangi bir değişiklik yok. Bu şekilde biz süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı'nı ziyaret edip sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağım ve Komisyon'a ileteceğim."

Işıkhan, bir gazetecinin, "Masada HAK-İŞ mi olacak" sorusu üzerine, "Hayır, öyle öyle bir şey yok. Yani sosyal diyalog sürecini, iki önemli sendikamız var biliyorsunuz, şimdi sağ olsun kıymetli TÜRK-İŞ Başkanı'nın yanındayım. Yakın zamanda da HAK-İŞ'e gidip onların da görüşlerini asgari ücretle ilgili önerilerini almak durumundayım Çalışma Bakanı olarak" yanıtını verdi.

"Rakam belli değil"

Bir gazetecinin "Rakam belli değil demiştiniz" ifadeleri üzerine Işıkhan, "Rakam belli değil. Zaten müzakerelerin amacı bu" diye konuştu. Işıkhan gazetecinin, "TÜRK-İŞ Başkanı, Sayın Atalay bugün de vurguladı kendisi, 'Geçen seneden kalan bir enflasyon farkı alacağımız var' dedi" hatırlatması üzerine, "Hepsi Komisyon'da değerlendiriliyor. Komisyon'un amacı bu. Komisyon'a gelecek bu rakamlar. İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bu bilgileri Komisyon'da Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim. Komisyon'da bunları savunacağız ve dediğim gibi her zaman işçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini, girişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı ben belirtmek isterim" dedi.

"Kira ortada, ulaşım ortada, eğitim ortada, gıda ortada, bununla ilgili asgari ücretin kayıpları ortada"

Atalay ise, "Katılmama gerekçelerimizi geçen hafta TÜRK-İŞ adına Ramazan Bey iletti. Aynı noktadayız. Bir aydır, iki aydır, bir senedir ne söylüyorsak aynı noktadayız. Geçen hafta bir buçuk sayfa katılmama gerekçelerimizi anlattık. Bugün de buradaki toplantıda anlattık. Kendisine yine ifade ettik. O müsaade istedi. Şimdi bizden sonra nereye giriyor bilmiyorum" dedi.

Atalay, bir gazetecinin "Artık TÜRK-İŞ kesin olarak masada olmayacak mı" sorusunu, "Aynı noktadayız. Yani biz dediğimiz noktadayız. Burada Komisyon öyle olmuş, böyle olmuş, ona bakmadık biz hiçbir zaman. Burada veriler ortada, kira ortada, ulaşım ortada, eğitim ortada, gıda ortada, bununla ilgili asgari ücretin kayıpları ortada. Bunları göz ardına alsınlar. Emeklinin durumu ortada, işçinin durumu ortada. Bugün ne anlattıysam kendisine burada, hepsini bir daha anlattım. İşte Bakan Bey de aynısını anlattı. Bir talep malep verdiğimiz yok. Katılmama gerekçelerimizi biz geçen hafta sunduk. Bugün de bir daha aynısının fotokopisini yaptık" ifadeleriyle yanıtladı.