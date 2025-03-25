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Bakan Işıkhan, İtalya Büyükelçisi ile Sosyal Güvenlik ve İşgücü Piyasalarını Görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile sosyal güvenlik ve işgücü piyasaları üzerine işbirliklerini ele aldı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin kendisini ziyaret ettiğini, ziyarette sosyal güvenlik ve küresel işgücü piyasaları ile iki ülke arasındaki işbirliklerinin ele alındığını kaydetti.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamada şunları kaydetti:

"İtalya Ankara Büyükelçisi Sayın Giorgio Marrapodi'yi bakanlığımızda ağırladık. Görüşmede, başta sosyal güvenlik ve küresel işgücü piyasaları olmak üzere ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin önemine ve olası çalışma alanlarına dair istişarelerde bulunduk."

Kaynak: ANKA / Güncel
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