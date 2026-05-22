Bakan Işıkhan: "Bakım Ekonomisi Alanında Uluslararası İş Birliklerini Artıracağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hollanda ziyaretinde bakım ekonomisi ve uzun süreli bakım uygulamalarına ilişkin temaslarda bulundu, ikili iş birliklerinin artırılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda ziyaretimizde, tüm dünyada gündeme gelen bakım ekonomisi ve uzun süreli bakım alanında uygulama örnekleri hakkında bilgi aldık" dedi.

Işıkhan ayrıca, "Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Bakım İhtiyaç Değerlendirme Merkezi yetkilileri ile Büyükelçiliğimizde bir araya geldik. Bu alanda nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve politika üretmek için ikili ilişkilerimizin güçlü olduğu ülkeler ile iş birliklerimizi artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
