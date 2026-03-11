Haberler

Bakan Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri, 14-19 Mart arasında yatırılacak

Güncelleme:
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak" dedi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖDEME TARİHLERİ

Bakan Işıkhan, paylaşımında ayrıca ikramiye ve aylıkların ödeme tarihlerine yer verdi. Buna göre; 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların 2026 Mart ayı ödemeleri; ödeme günü 17-20 Mart tarihleri arasında olanlara 14 Mart, 21-23 Mart tarihleri arasında olanlara 15 Mart, 24-26 Mart tarihleri arasında olanlara 16 Mart'ta ödenecek.

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların 2026 Mart ayı ödemeleri ise ödemi günü 25-26 Mart olanlar için 17 Mart, ödemi günü 27-28 Mart olanlar için de 18 Mart'ta ödenecek.

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri de 19 Mart'ta ödenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

