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Bakan Işıkhan'dan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin paylaşım

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerini kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla ele alan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'nın 2027-2029 dönemini kapsayacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerini kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla ele alan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'nın 2027-2029 dönemini kapsayacağını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelgenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Stratejinin 17 sektör, 33 tema, 3 temel politika alanı ve 77 eylemden oluştuğunu aktaran Işıkhan, belgenin geniş katılımlı istişareler ve kapsamlı çalışmalar sonucunda hazırlandığını ifade etti.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatımıza etkilerini kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla ele alan belgemiz, 2027-2029 yıllarını kapsayacak. Katkı sağlayan tüm kurumlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'mız, çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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