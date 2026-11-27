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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın ocak-eylül ayları arasında; 15,2 milyar TL'den fazla analık ödeneği, 454,2 milyon TL'den fazla emzirme ödeneği sağladıklarını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Analık ve emzirme ödenekleriyle ailelerimizi destekliyoruz. Bu yılın ocak-eylül ayları arasında; 15,2 milyar TL'den fazla analık ödeneği, 454,2 milyon TL'den fazla emzirme ödeneği sağladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Aile ve Nüfus On Yılı'nda; aile kurumunun güçlendirilmesi için adımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı