Bakan Işıkhan: Çalışma hayatımızı daha güçlü kılacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Önümüzdeki yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız" dedi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından 'Güçlü destek, güçlü istihdam' başlığıyla açıklama yaptı. Işıkhan, "İstihdamı destekleyecek politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Asgari Ücret Desteğini, 2026 yılı itibarıyla 1270 liraya yükseltmiştik. Önümüzdeki yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız" ifadelerini kullandı.