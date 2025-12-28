Haberler

Bakan Işıkhan: Çalışma hayatımızı daha güçlü kılacağız

Bakan Işıkhan: Çalışma hayatımızı daha güçlü kılacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecekteki istihdam politikaları hakkında yaptığı açıklamada, 2024 yılı için toplam 76,5 milyar lira kaynak ayıracaklarını belirtti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Önümüzdeki yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız" dedi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından 'Güçlü destek, güçlü istihdam' başlığıyla açıklama yaptı. Işıkhan, "İstihdamı destekleyecek politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Asgari Ücret Desteğini, 2026 yılı itibarıyla 1270 liraya yükseltmiştik. Önümüzdeki yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız" ifadelerini kullandı.

