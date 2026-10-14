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Bakan Güler, Ateş Serbest-2026 sonrası Türk-Alman Konferansı yemeğine katıldı

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Bakan Güler, Ateş Serbest-2026 sonrası Türk-Alman Konferansı yemeğine katıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polatlı'daki Ateş Serbest-2026 Seçkin Gözlemci Günü'nün ardından 4'üncü Türk-Alman Ekonomi Konferansı gala yemeğine katıldı. Katılım, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla duyuruldu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen 4'üncü Türk-Alman Ekonomi Konferansı gala yemeğine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polatlı'da gerçekleştirilen 'Ateş Serbest-2026 Faaliyeti'nin Seçkin Gözlemci Günü programının ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen 4'üncü Türk-Alman Ekonomi Konferansı Gala Yemeği'ne katıldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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