Bakan Güler, Ateş Serbest-2026 sonrası Türk-Alman Konferansı yemeğine katıldı

Bakan Güler, Ateş Serbest-2026 sonrası Türk-Alman Konferansı yemeğine katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polatlı'daki Ateş Serbest-2026 Seçkin Gözlemci Günü'nün ardından 4'üncü Türk-Alman Ekonomi Konferansı gala yemeğine katıldı. Katılım, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla duyuruldu.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen 4'üncü Türk-Alman Ekonomi Konferansı gala yemeğine katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polatlı'da gerçekleştirilen 'Ateş Serbest-2026 Faaliyeti'nin Seçkin Gözlemci Günü programının ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen 4'üncü Türk-Alman Ekonomi Konferansı Gala Yemeği'ne katıldı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı