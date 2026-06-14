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Bakan Göktaş, Milli Sporcu Ahmet Kaplan ile Bir Araya Geldi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roland Garros'ta tekerlekli sandalye tenisinde Grand Slam finaline çıkan ilk Türk sporcu Ahmet Kaplan ile görüştü ve başarısından dolayı tebrik etti.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roland Garros'ta tekerlekli sandalye tenisinde teklerde Grand Slam finaline çıkan ilk Türk sporcu olan Ahmet Kaplan ile bir araya geldi.

Göktaş, sosyal medya hesabından Ahmet Kaplan ile görüşmesine ilişkin video paylaştı. Bakan Göktaş paylaşımında, Ahmet Kaplan'ı tebrik ederek, "Ahmet'te yalnızca başarılı bir sporcu değil; azmiyle engelleri aşan, emeğiyle hayallerine ulaşan ve özellikle gençlerimize ilham veren güçlü bir rol model gördüm. Onun hikayesi; vazgeçmemenin, inanmanın ve kararlılıkla yüründüğünde hiçbir engelin aşılamaz olmadığının en güzel örneklerinden biri. Nice başarılara, nice zaferlere ve nice set sayılarına" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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