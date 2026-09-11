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Bakan Göktaş: "Kiralık sosyal konut projesinden 18-30 yaş arasındaki genç çiftlerimiz de istifade edebilecek"

Bakan Göktaş: 'Kiralık sosyal konut projesinden 18-30 yaş arasındaki genç çiftlerimiz de istifade edebilecek'
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinden, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan 18-30 yaş arasındaki genç çiftlerin de faydalanabileceğini açıkladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinden, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan 18-30 yaş arasındaki genç çiftlerin de faydalanabileceğini açıkladı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda, devletimizin tüm imkanlarıyla ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İstanbul'da başlayacak olan kiralık sosyal konut projesinden Aile ve Gençlik Fonumuzdan yararlanan 18-30 yaş arasındaki genç çiftlerimiz de istifade edebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA
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