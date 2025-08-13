Bakan Göktaş, Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'nde Gözleme Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, esnafla sohbet ettikten sonra Kozcağız beldesindeki Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi'ni ziyaret ederek gözleme yaptı.

BAKAN GÖKTAŞ GÖZLEME YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Göktaş, esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Bakan Göktaş son olarak Kozcağız beldesinde bulunan Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezini ziyaret ederek burada gözleme yaptı.

