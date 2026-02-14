Haberler

Ramazan ayı öncesinde SYDV'lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere gıda yardımı sağlamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 1,9 milyar lira kaynak aktarıldığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,9 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu anımsatarak, bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılacağını belirtti. SYDV'lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü aktaran Bakan Göktaş, "Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV'lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,9 milyar lira tutarında kaynak aktardık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
