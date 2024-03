Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Yaşlılara hizmetlerimiz artık kurumlara sığmıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2016'da başlatılan Yaşlı Destek Programı kapsamında yaşlıların temel bakımlarını evlerinde yaptıklarını belirterek, "Bu programla 87 bin hanede, 128 bin yaşlıya hizmet götürdük. 436 huzurevinde yaşlılarımıza özel bakım hizmeti sunuyoruz." dedi.

Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde, kendisinin ev sahipliğinde, Darülaceze'nin Okmeydanı Yerleşkesinde düzenlenen "Geleneksel Darülaceze İftarı"nda, ???????yaşlıları "yaşam pınarları" olarak nitelendirdi.

Onların rehberliğiyle hedeflerin şekillendiğini, ufukların aydınlandığını belirten Göktaş, "Büyüklerimize hizmet etmek, onları el üstünde tutmak bizler için vefa, gönül borcudur. Bugün artık yaşlılarımıza sunduğumuz sosyal hizmetlerimiz kurumlara sığmıyor, şehirlere taşıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hizmete sunulan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin bunun en kıymetli örneği olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

"Avrupa'nın en büyük sosyal yaşam merkezi olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri aynı zamanda kuşaklar arası iletişimi güçlendirecek özgün bir modeldir. Sadece bir buçuk yılda tamamlanan ve büyük bir külliye olarak tasarlanan bu yapı, her dilden, dinden ve ırktan ihtiyaç sahibine kapılarını açtı. Yaşlı ve hastalarla birlikte kimsesiz, korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklar için de sıcak bir yuva olarak tasarlandı. Bu külliye, geniş yaşam alanları, cami, havra ve kilisesi, rehabilitasyon merkezleri, hasta poliklinikleri, çocuk yuvası ve atölyeleriyle dünyaya örnek olacak bir yaşam alanını oldu. Öyle ki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehrimizin projesi uluslararası alanda 'En İyi Kamu Hizmeti Mimarisi' ödülünü kazandı. Ayrıca Türkiye'nin en prestijli gayrimenkul yarışması Gyoder Sign of the City Awards'de 'En İyi Sağlık Binası' seçildi. Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinde dünyada öncü olacak."

Yaşlılara yönelik çalışmalar

Darülaceze'nin 129 yıldır olduğu gibi yardıma ihtiyacı olan çocuklar, gençler, yaşlılar ve hastalar için yuva olmaya devam edeceğini dile getiren Göktaş, "Asırlara ve kıtalara hükmeden Osmanlı'nın unutulmaz hükümdarı Abdülhamit Han inşa ettirdiği bu şefkat yurduyla, yaşlılara vefanın en güzel örneklerinden birini sergilemiştir." dedi.

Yaşlıları dünyada var olan tüm iyilikleri, güzellikleri hızla çoğaltan, böylece hayatı kolaylaştıran en kıymetli varlıklar olarak tanımlayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak, kıymetli büyüklerimizin mutlu, huzurlu, sağlıklı ve aktif hayat sürmeleri için çalışıyoruz. Yaşlıların toplumsal hayata katılımını artırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Evde bakım hizmetlerinden Üçüncü Yaş Üniversitelerine, ücretsiz ulaşım yardımından Dijital Bahar Odalarına kadar yaşlılarımızı her alanda destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. 2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programıyla yaşlıların temel bakımlarını evlerinde yapıyoruz. Bu programla 87 bin hanede, 128 bin yaşlıya hizmet götürdük. 436 huzurevinde yaşlılarımıza özel bakım hizmeti sunuyoruz. Hayatın içinde aktif yer almanın insanı ve özellikle yaşlıları daha sağlıklı ve zinde kıldığını biliyoruz. Yaptığımız araştırmalarla büyüklerimizin değişen ihtiyaçlarını tespit ediyor ve bu doğrultuda topluma katılımlarını üst düzeyde tutacak politikalar geliştiriyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Yaşlı Profili Araştırması'nı kamuoyuyla paylaştıklarını da hatırlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu araştırma çerçevesinde şehirlerimizin ihtiyaç ve koşullarına göre huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizle ilgili planlamalarımızı yapacağız. Yaşlılarımız için yeni gündüzlü bakım ve yaşam merkezlerini yaygınlaştıracağız. Evde bakıma destek hizmetlerimizi güçlendireceğiz. Yaşlılarımızın bugünün koşullarına uyum sağlamaları için eğitim faaliyetlerimizi artıracağız. Büyüklerimizin hak ettikleri yaşam standartlarını ve haklarını korumak üzere farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz."