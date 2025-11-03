Haberler

Bakan Göktaş, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Tam 23 yıldır her icraatımız bir milat, her eserimiz bir ilham ve her adımımız bir umut oldu.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Kasım'ın, eser ve hizmet siyasetinin başladığı bir milat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tam 23 yıldır her icraatımız bir milat, her eserimiz bir ilham ve her adımımız bir umut oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletimizin desteğiyle güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. 23 yıldır olduğu gibi pusulamız milletimiz, yönümüz hep Türkiye!"

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
