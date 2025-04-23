Bakan Bolat, Osaka EXPO 2025 kapsamında düzenlenen Türkiye Milli Günü tanıtım programına katıldı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin genç nüfusu, stratejik konumu, gelişmiş sanayi yeteneği ve nitelikli iş gücüyle Japon yatırımcılar için ideal üretim, dağıtım ve tedarik üssü olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bolat, Osaka EXPO 2025 kapsamında düzenlenen Türkiye Milli Günü tanıtım programına katıldı.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, bugün Osaka EXPO 2025'te hem Türkiye Milli Günü'nün resmi açılışının hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinin 105. kuruluş yıl dönümünü temsilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir arada kutlandığını söyledi.

Dünya EXPO'larının 5 yılda bir yapıldığını anımsatan Bolat, Türkiye olarak bu türdeki EXPO'lara 38 defa katılım gösterdiklerini bildirdi.

Bolat, EXPO'ların, katılımcı ülkelere, kültürel değerlerini, geleneklerini ve ülkelerinin tanıtım imkanını sunduğu gibi, daha yaşanabilir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi fikirlerin doğup gelişmesine de imkan hazırladığına dikkati çekerek, Antalya'da 2016'da bahçecilik alanında bir EXPO'ya Türkiye'nin de ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

"Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk çok boyutlu işbirliği"

Türkiye ile Japonya ilişkilerinin sadece diplomatik belgelerle değil, yürekten yüreğe kurulan dostluk ve kardeşlik bağıyla şekillendiğini vurgulayan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu bağ 1890'da yaşanan Ertuğrul Fırkateyni faciasında Japon halkının gösterdiği büyük insani duyarlılıkla tarihimizin en kıymetli sayfalarına kazınmıştır. Bu duyarlılık aynı zamanda 1999 Marmara Depremi, 2011 Fukushima Depremi ve 2023 Kahramanmaraş Depremleri sonrasında da karşılıklı yardımlarla perçinlenmiş, halklarımız arasındaki empati ve dayanışma kültürü daha da güçlenmiştir. Türkiye pavilyonu aracılığıyla Osaka'da bu ortak hafızayı gelecek nesillere aktarmak sadece bir tanıtım çabası değildir, aynı zamanda bizim için tarihi bir sorumluluktur. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk çok boyutlu bir işbirliği olup, ekonomik alanda da karşılıklı güven, istikrar ve uzun vadeli ortaklıklarla gelişimini sürdürmektedir."

"Japonya, Asya Pasifik bölgesindeki en çok önem verdiğimiz ortaklardan biri"

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 5,4 milyar dolara yükseldiği bilgisini vererek, "Japonya, Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesindeki en çok önem verdiği ticaret ve yatırım ortaklarından biridir." diye konuştu.

Türkiye'de yatırım yapan 275 Japon şirketinin 3,1 milyar dolara ulaşan yatırımlarının başta altyapı, enerji, otomotiv ve finans sektörlerinde önemli projelerde yer aldığına dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, genç nüfusu, stratejik konumu, gelişmiş sanayi yeteneği ve nitelikli iş gücüyle Japon yatırımcılar için ideal bir üretim ve dağıtım, tedarik üssü olmaya devam etmektedir. Asya ile Avrupa arasındaki stratejik bir üretim, tedarik ve lojistik merkezi olarak Türkiye, Japon yatırımcılar için çok önemli fırsatlar sunmaktadır."

Bolat, Türk ve Japon firmalarının Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'da başarılı müteahhitlik projeleri yürüttüklerine işaret ederek, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ayrıca bilimsel işbirliklerinde, kültürel etkileşimlerde devam ettiğini dile getirdi.

Söz konusu EXPO'da yer alınmasının Türkiye-Japonya ilişkilerine verilen desteğin somut tezahürü olduğunu vurgulayan Bolat, "Burada yalnızca ülke tanıtımı yapmayacağız, aynı zamanda iki dost halk arasındaki bağları da güçlendirmeye gayret edeceğiz." dedi.

"Pavilyonumuzun teması Hayatları Bağlamak"

Osaka EXPO 2025'teki Türkiye pavilyonuna ilişkin de bilgi veren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak, Japonya Dünya EXPO'suna 'Medeniyetlerin Altın Çağı' temasıyla 900 metrekarelik bir alanda katılım sağlıyoruz. Burada, doğu ile batı kıtalarını birleştiren Türkiye'nin, Anadolu coğrafyasının, binlerce yıllık kültürel birikimini modern mimari ve tasarım anlayışıyla harmanlayan pavilyon kurduk. Ziyaretçilere geçmişin izlerini ve geleceğe dair umutları taşıyan bir deneyim yaşatmayı arzu ediyoruz. Pavilyonumuzun teması 'Hayatları Bağlamak.' Bu kavramla Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de kültürleri buluşturmayı ve Doğu ile Batı'yı bağlayan bir medeniyet köprüsünü temsil ediyoruz."

Bolat, pavilyonun mimari tasarımına ilişkin detayları da paylaştı.

EXPO'nun 13 Ekim'e kadar açık olacağını belirten Bolat, "Türkiye pavilyonu aynı zamanda ülkemizin ekonomik, teknolojik ve sanayi gelişmelerini de etkili şekilde yansıtacak dinamik bir platformdur." diye konuştu.

Bolat, Osaka EXPO'ya 25 milyon ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye pavilyonunda ziyaretçilere Türk sanatlarından çağdaş tasarımlara, gastronomiden sürdürülebilir teknoloji uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede ülkemizin sunduğu değerler gösterilecek. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu Türkiye pavilyonunun temel ilham kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Türkiye Yüzyılı ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda gelişmesini, bölgesel güç olmanın ötesine geçerek küresel düzeyde de etkin ve yön belirleyici bir aktör haline gelmesini hedefleyen stratejik bir yol haritasıdır."