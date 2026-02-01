Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Günlük Gazlaştırma Kapasitesi 200 Milyon Metreküpe Çıkarılacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni FSRU projeleri ile Türkiye'nin LNG kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağını açıkladı. Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi'nin gemiden gemiye LNG transferine katılan Bayraktar, Dörtyol'daki kapasitenin iki katına çıkarılacağını belirtti.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğü'nü ziyaretinde Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi'nden yapılan gemiden gemiye LNG transferine şahitlik ettiklerini belirterek, yeni FSRU projeleriyle Türkiye'nin LNG kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ettiğini belirterek, "doğal gaz arz güvenliğimizin teminatı Ertuğrul Gazi FSRU Gemimizin gemiden gemiye LNG transferine şahitlik ettiklerini" bildirdi.

Byarktar, açıklamasında, "Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Hatay ve Osmaniye başta olmak üzere 17 ilimizin doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayan bu dev tesisi daha da büyütüyoruz. Dörtyol'daki kapasiteyi iki katına çıkaracak ikinci FSRU projemiz ve Akdeniz'de devreye alacağımız yeni tesisle birlikte günlük gazlaştırma kapasitemizi 200 milyon metreküpe taşıyacağız. Böylece ihtiyacımızın yarısından fazlasını LNG olarak temin edebilir hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

