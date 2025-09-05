Haberler

Bakan Bayraktar Manisa Valiliği'ni Ziyaret Etti

Bakan Bayraktar Manisa Valiliği'ni Ziyaret Etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'da Dereköy Maden Sahası'nda yaptığı açıklamaların ardından Manisa Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılanan Bakan Bayraktar, çiçek takdim edilip Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

VALİLİĞE ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesindeki Dereköy Maden Sahası'nda açıklamalarda bulunduktan sonra ilçede bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, ardından Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği'ne ziyarette bulundu. Bakan Bayraktar'ı Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa protokolü karşıladı. Çiçek takdim edilen Bakan Bayraktar, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti. Bakan Bayraktar, programın ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
