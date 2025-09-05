Bakan Bayraktar Manisa Valiliği'ni Ziyaret Etti

VALİLİĞE ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesindeki Dereköy Maden Sahası'nda açıklamalarda bulunduktan sonra ilçede bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, ardından Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği'ne ziyarette bulundu. Bakan Bayraktar'ı Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa protokolü karşıladı. Çiçek takdim edilen Bakan Bayraktar, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti. Bakan Bayraktar, programın ardından kentten ayrıldı.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,