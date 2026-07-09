Enerji Bakanı Bayraktar, Bağdat'ta Irak Başbakanı ile görüştü

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile bir araya geldi.

Bayraktar, görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki enerji iş birliğinin güçlendirilmesi, mevcut altyapının tam kapasiteyle kullanılması ve Kalkınma Yolu Projesi'nin enerji hatlarıyla desteklenmesi başlıklarının ele alındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, Irak ile enerji alanındaki mevcut altyapıyı tam kapasiteyle kullanma kararlılığının teyit edildiğini belirtti. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Irak ile sahip olduğumuz köklü ilişkilerimizi enerji alanında atacağımız güçlü adımlarla daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Yeni Irak Hükümeti ile yakın koordinasyon içinde çalışarak bölgesel istikrara katkı sunacak somut projeleri hayata geçirmeyi önemsiyoruz."

Kaynak: ANKA