Bakan Bak'tan Defne Kurt'a Tebrik Mesajı

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt'u tebrik ederek, elde ettiği başarının ülkeyi gururlandırdığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Singapur'da düzenlenen 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın madalya elde eden milli para yüzücü Defne Kurt'u, yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 200 metre bireysel karışık ve 100 metre serbest stilde kazandığı 4 altın madalya ile tarihi başarı elde ederek ülkemizi gururlandıran milli sporcumuz Defne Kurt'u kutluyorum. Defne, şampiyona boyunca kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla bizlere büyük mutluluk yaşattı. Defne Kurt'un elde ettiği tarihi başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Milli yüzücümüzün başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Güncel
