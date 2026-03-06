Haberler

Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı

Güncelleme:
Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tutuklanmasının ardından, ortağı olduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un ortağı olduğu şirketlere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında kayyum kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Timur'un sahibi ve ortağı olduğu, öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlerle ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
