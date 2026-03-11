Haberler

İstanbul'da Kuyumcukent'ten uzun namlulu silahlarla yapılan soyguna ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten nakil için bekletilen para dolu çuvallar, uzun namlulu silah taşıyan kişilerce çalındı. Olayla ilgili yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler'de, Kuyumcukent'ten nakil için bekletilen para dolu çuvalların uzun namlulu silah taşıyan kişilerce çalınmasına ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Yenibosna'daki Kuyumcukent'te 9 Mart'ta gerçekleşen silahlı soyguna ilişkin çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki araçla olay yerine gelip uzun namlulu silahlarla görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra para dolu çuvalları araca yükleyip kaçan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
