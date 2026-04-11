Haberler

Bahçelievler'de sahte parfüm üretilen iş yeri mühürlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de bir iş yerinde yapılan operasyonda sahte parfüm imalatı yaptığı iddia edilen M.Y. gözaltına alındı. İş yerinde 200 dolu parfüm, 7 bin 550 boş parfüm kutusu ve oldukça fazla miktarda parfüm esansı ile etil alkol ele geçirildi.

Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm üretildiği yönünde bilgiye ulaşan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

İş yerine sürekli olarak bidon taşındığını belirleyen polis ekipleri, adrese düzenlediği operasyonda M.Y'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda 200 dolu parfüm, 7 bin 550 boş parfüm kutusu, farklı markalara ait 25 bin 360 bandrol etiketi, 140 litre parfüm esansı ve 800 litre etil alkol ele geçirildi.

Ekipler, iş yerini mühürledi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

