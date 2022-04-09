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Baharda kar manzaraları ile mest eden Ilgaz Dağı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Murat Kanber - Güncel
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Baharda kar manzaraları ile mest eden Ilgaz Dağı böyle görüntülendi Çankırı ve Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, Nisan ayındaki kar manzaraları ile görenleri mest ediyor.

KASTAMONU (İHA) - Baharda kar manzaraları ile mest eden Ilgaz Dağı böyle görüntülendi

ÇANKIRI - Çankırı ve Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, Nisan ayındaki kar manzaraları ile görenleri mest ediyor. Karların erimeye başlaması ile birlikte mest eden görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

"Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleri ile şarkılara konu olan Ilgaz Dağı'nda havaların ısınmaya başlaması ile karlar erimeye başladı. 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde örtülü kalan karlar ise doğal güzelliği ile büyülüyor. Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'nda Nisan ayındaki kar manzaraları görenleri mest ediyor.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

Baharda kar manzaraları ile mest eden Ilgaz Dağı böyle görüntülendi

Baharda kar manzaraları ile mest eden Ilgaz Dağı böyle görüntülendi

Baharda kar manzaraları ile mest eden Ilgaz Dağı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Güncel

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Nisan, kar, Güncel, Haberler

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