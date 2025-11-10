Haberler

Bağcılar Kadın Esports Takımı, Uluslararası Turnuvada 25'inci Oldu

Güncelleme:
Bağcılar Belediyesi Kadın Esports takımı, 100'den fazla takımın katıldığı uluslararası bir valorant turnuvasında 25'inci olarak önemli bir başarı elde etti. Takım, kadın oyuncuları destekleyen E-spor Merkezi'nde eğitim alarak gelecekte dünyanın en iyi valorant takımı olmayı hedefliyor.

BAĞCILAR Belediyesi Kadın Esports takımı, 100'den fazla takımın katıldığı ilk uluslararası valorant turnuvasında 25'inci olarak başarı elde etti. Türkiye'nin farklı illerinden genç kızların oluşturduğu takım, gelecekte dünyanın en iyi valorant takımı olmayı hedefliyor.

Bağcılar Belediyesi'nin e- spor alanında oyuncuların yetiştirmek ulusal ve uluslararası turnuvaları yapmak için hizmete sunduğu E- spor Merkezi, sadece İstanbul değil şehir dışından da yoğun ilgi görüyor. İstanbul'dan iki, Ankara, Sakarya, Denizli ve Kocaeli'nden gelen 4 sporcunun katılımıyla Kadın Esports takımı kuruldu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yaşları 15 ile 22 arasında değişen kadınların nickleri de çok dikkat çekiyor. Sporculardan Ayşegül Yeter 'Aysheesh', Ezgi Eylül Bilgin 'Ezeybx', Gökçe Kırmızı 'Asteria', Mehlika Tepe 'Mhesty', Serra Aydın 'Aden' ve Tuğba Kaya da 'Hanami' nickini kullanıyor. Belirli zamanlarda Bağcılar'da buluşan kadın sporcular, valorant oyunu oynuyor.

"Bağcılar Belediyesi E- Spor Merkezi'nde hem eğitim alan hem de oyunlara katılan Bağcılar Belediyesi Kadın Esports takımı turnuvalara da katılmaya başladı. Bağcıların gözdesi kadın sporcular, ilk katıldıkları VCT Game Changers EMEA: Contenders turnuvasında 100'ün üzerinde takımla karşı karşıya geldi. Zorlu geçen müsabakaların sonucunda 25'inci oldular. Takımın en büyük hedefi dünyanın en iyi valorant takımı olmak."

'KADINLARI BU SPORDA GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR'

Gençlerin spor yapması için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İlçemizde spor branşları sürekli artıyor. Bunlardan biri de e-spor. Erkeklerin ağırlıkta olduğu bu spor dalında kadınları da görmek bizi çok mutlu etti. Valorant dünyasının yeni kahramanları Bağcılar'ımızdan çıkıyor. Çalışarak kısa zamanda önce İstanbul'un sonra da dünyanın en iyileri arasına gireceğine inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.

