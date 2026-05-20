Bafra Ovası'nda çeltik tohumları dron ile toprakla buluşturuluyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda düzenlenen 12. Geleneksel Çeltik Ekim Günü etkinliğinde, dron destekli çeltik ekimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Bafra'nın Edirne İpsala'dan sonra Türkiye'nin en büyük çeltik üretim merkezi olduğunu ve çeltiğin Samsun ekonomisine 6 milyar lira katkı sağladığını belirtti.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bafra Ovası'nda 12. Geleneksel Çeltik Ekim Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte gelişen tarım teknolojileri tanıtılırken, dron destekli çeltik ekimi de yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz burada yaptığı açıklamada, çeltik tohumlarının Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyonlu, verimli topraklarla buluştuğunu söyledi.

Samsun'da çeltik üretiminin ağırlıklı olarak Bafra, Alaçam ve Terme ilçelerinde yapıldığını, bu üretimin yaklaşık yüzde 70'inin ise Bafra'da gerçekleştiğini belirten Yılmaz, "Bafra, Edirne İpsala'dan sonra Türkiye'nin en büyük çeltik üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çeltik hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük önem taşıyor. İnsan beslenmesinde temel ürünlerden biri olan çeltik, bölgemiz için büyük bir ekonomik değer olarak yer alıyor." dedi.

Yılmaz, çeltik tarımını önemsediklerini vurgulayarak, "Çeltiğin Samsun ekonomisine katkısı yaklaşık 6 milyar lirayı bulurken, bunun 4 milyar liralık kısmı Bafra'dan sağlanıyor. Samsun üretim şehriyse, Bafra da bu üretimin merkezidir. Üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum. Herkese emeklerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
