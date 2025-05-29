Bafra'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor

Bafra'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor
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Samsun'un Bafra ilçesinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali için hazırlıklar sürüyor. Başkan Hamit Kılıç ve Kaymakam Mustafa Altınpınar, festival alanında incelemelerde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali hazırlıkları devam ediyor.

Bafra Belediyesinin organize ettiği çalışmalar kapsamında, festival alanında doğa ve spor tutkunlarına sorunsuz deneyim sunmak amacıyla sık sık sahada inceleme yapılıyor.

Bu doğrultuda Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile başkan yardımcıları ve birim müdürleri, hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

Kaymakam Altınpınar, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin Bafra'nın tanıtımında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Oldukça geniş alanda ve farklı branşlarda gerçekleştirilmesinin festivalin cazibesini artırdığına dikkati çeken Altınpınar, "Doğa ve tarihin iç içe olduğu böylesi bir alanda gerçekleşecek festivalimizin her manada kusursuz olması tek gayemiz." açıklamasında bulundu.

Kılıç ise "Doğayı yaşat sporu yaşa" sloganıyla 2017'den bu güne düzenlenen KapıkayaFest'in yıllar içinde edinilen tecrübe ve bilgi birikimiyle sürekli geliştirildiğini belirterek, katılımcı anketleri ve tavsiyeleri doğrultusunda gerekli adımların atıldığını anlattı.

Asar ve Kapıkaya mahalleleri sınırları arasında doğanın ve tarihin kalbinde eşsiz bir festival düzenleneceğini dile getiren Kılıç, "Ulusal ve uluslararası boyutta 7'den 70'e hitap eden festivalimizi bu yıl 23-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Kaymakamımız Sayın Mustafa Altınpınar ile hazırlıkları sahada değerlendirdik. Doğaseverlerimiz, sporseverlerimiz ve tüm misafirlerimiz için sorunsuz bir festival olması ve herkesin buradan mutlu ayrılması için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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