Bafra'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest), çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Festival kapsamında bisiklet ve kano yarışları yapıldı, jetski ve su sporları gösterileri gerçekleştirildi.

Festivalde ücretsiz olarak sunulan masa tenisi, okçuluk, dart gibi sportif faaliyetler de ilgi gördü.

Ayrıca yamaç paraşütü ve yelken kanat gösterileri, Kapıkaya semalarında görsel şölen sundu, tek ve tandem uçuşlarla maceraseverler uçma deneyimi yaşadı. Doğaseverler ise kaya tırmanışı ve doğa yürüyüşü etkinliklerine katıldı.

Sportif etkinliklerin yanı sıra festivalde kültürel miras da sergilendi.

Sepet, zembil örücülüğü, su kabağı işlemeciliği, alevle cam sanatı ve kilim dokumacılığı gibi workshoplar ziyaretçilerle buluştu.

Ayrıca birçok yazar, imza günü düzenleyerek okurlarıyla bir araya geldi.

Festival, 27 Temmuz'da sona erecek.