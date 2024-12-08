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Bafra'da Sporculara 'Hak ve Hakkaniyet' Eğitimi Verildi

Bafra'da Sporculara 'Hak ve Hakkaniyet' Eğitimi Verildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde, genç sporculara yönelik 'Hak ve Hakkaniyet' konulu bir seminer düzenlendi. Seminere 14-17 yaş arası 50 öğrenci katıldı. Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, bu tür eğitimlerle milli ve manevi değerlerin aşılanmasını hedeflediklerini belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde sporculara "hak ve hakkaniyet" semineri verildi.

Bafra Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi Voleybol ile Tekvando branşı öğrencilerine yönelik manevi rehber Emre Koç'un sunumuyla "Hak ve Hakkaniyet" konulu eğitim düzenlendi.

Eğitime 14-17 yaş aralığında 50 öğrenci katılım sağladı.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Milli ve manevi değerlerimizi genç kardeşlerimize öğretmek amacıyla düzenlediğimiz eğitimlerimize devam ediyoruz. Buradaki amacımız sporun güzel ahlakını öğrencilere vermektir." ifadelerini kulandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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