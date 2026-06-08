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Sanayi sitesindeki yangında traktör kullanılamaz hale geldi

Sanayi sitesindeki yangında traktör kullanılamaz hale geldi
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir sanayi sitesinde kapalı bir iş yerinde çıkan yangında traktör yandı, iş yerinde hasar oluştu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, çıkış nedeni araştırılıyor.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde sanayi sitesinde kapalı durumdaki bir iş yerinde çıkan yangında traktör yandı. İş yerinde de hasar meydana geldi.

Bafra ilçesi Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde bulunan kapalı bir iş yerinde, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Devriye görevi yapan bekçiler, iş yerinden duman yükseldiğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, iş yerinin kepengini açarak alevlere müdahale etti. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında iş yerinde bulunan bir traktör yanarak kullanılamaz hale gelirken, çeşitli malzemeler de zarar gördü, iş yerinde zarar oluştu. İş yeri sahibi Recep Bayrak'ın, Artvin'de katıldığı cenazeden dönüş yolunda yangın haberini alarak bölgeye geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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