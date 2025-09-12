Haberler

Bafra Belediyesi Yol ve Kaldırım Çalışmalarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Bafra Belediyesi, kent genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hamit Kılıç, çeşitli mahallelerde asfalt kaplama ve zemin hazırlığı işlerinin devam ettiğini açıkladı. Önümüzdeki süreçte aydınlatma projeleri de uygulanacak.

Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Taşköprü Mahallesi'nde beton yol yapımı, Dededağ ve Alparslan mahallelerinde asfalt kaplama çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Fatih Mahallesi Turistik Sokak'ta kaldırım, Gazibeyli ile Boğazkaya mahallelerinde sathi kaplama öncesi zemin hazırlığı çalışmaları da yürüttüklerini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Gümüşyaprak Mahallesi'nde asfalt yama ve yol bakım çalışmaları sürüyor. Şehir merkezinde de çalışmalar hız kazandı. Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi ve Ferah Sokak'ta toplam 260 metre uzunluğunda 2500 metrekare alanda begonit taş döşeme işi devam ediyor. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından Gazipaşa Caddesi ve Ferah Sokak'ta aydınlatma projesi de uygulanacak."

Kılıç, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını, hem merkezde hem de kırsal mahallelerde altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
