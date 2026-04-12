BAE Devlet Başkanı, Hindistan Dışişleri Bakanı ile "bölgesel gelişmeleri" görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı kabul etti.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Bin Zayid'in, BAE ziyaretini sürdüren Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'ı kabulünde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ikili ilişkiler, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık, ekonomik işbirliği ile işbirliğini geliştirme yolları değerlendirildi.

Orta Doğu'daki gelişmeler ile gerginliğin bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrara olumsuz yansımaları, uluslararası deniz güvenliği, enerji arzı ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri ele alındı.

Ayrıca İran'ın BAE başta olmak üzere bölge ülkelerinde sivil yerleşim yerleri ile altyapıya yönelik saldırıları masaya yatırıldı.

Bakan Jaishankar, Hindistan'ın, ülkesini savunmak, egemenliğini korumak, topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için aldığı tüm önlemler konusunda BAE'ye destek verdiğini ifade etti.

BAE'yi ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, dün akşam BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Haberler.com
500

Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar

Osimhen'i alabilmek için 5 yıldızını takımdan yolluyorlar
Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti

Galatasaray'a yapılan küfürlü tezahürata coşkuyla eşlik etti
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar

Osimhen'i alabilmek için 5 yıldızını takımdan yolluyorlar
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı