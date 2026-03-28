BAE'li Emirates Global Aluminium, Halife Ekonomik Bölgesi'ndeki Et-Tavila tesisinin zarar gördüğünü açıkladı

Emirates Global Aluminium, İran'ın gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Et-Tavila tesisinin hasar gördüğünü açıkladı. Yaralanan çalışanların durumu hafif ve orta derecede. EGA, güvenlik önceliği vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates Global Aluminium (EGA), İran'ın füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Halife Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda şirkete ait Et-Tavila tesisinin zarar gördüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, tesiste meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin değerlendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Saldırıda şirket çalışanlarından bazılarının hafif ve orta derecede yaralandığı ancak ağır yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Tavila tesisinde 2025 yılında 1,6 milyon ton dökme alüminyum üretildiği aktarılan açıklamada, EGA'nın dünya genelindeki tesislerinde büyük miktarda ürün stoku bulundurduğu, ayrıca bölgedeki savaşın başlangıcından bu yana deniz yolunda bulunan çok sayıda sevkiyatının da olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGA CEO'su Abdunnasır bin Kelban, çalışanların güvenlik ve emniyetinin her koşulda önceliklerin başında gelmeye devam ettiğini aktardı.

BAE, sabah saatlerinde başkent Abu Dabi'ye atılan bir balistik füzenin imhası sırasında düşen şarapnel parçaları sebebiyle üçüncü kez yangın çıktığını ve olayda yaralı sayısının 6'ya çıktığını duyurmuştu.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisi, hava savunma sistemleri tarafından engellenen balistik füzenin Abu Dabi Halife Ekonomik Bölgesi'nde (KEZAD) Hindistan uyruklu 5 kişinin yanı sıra Pakistan uyruklu bir kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtmişti.

Düşen şarapnel parçaları nedeniyle KEZAD yakınlarında üçüncü bir noktada yangın çıktığı ifade edilirken, çıkan yangınların hepsinin kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
