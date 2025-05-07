Babaeski Belediye Başkanı, Milli Karatecileri Kabul Etti
Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, milli karateciler Melek Beren Ersöz ve Aras Tuna Tezel'i makamında ağırladı. Yayla, sporculara başarı dileğinde bulunarak, gençlerin spor ile güçlü yarınlara uzandığını vurguladı.
Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, milli karateciler Melek Beren Ersöz ve Aras Tuna Tezel'i makamında kabul etti.
Yayla, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuları tebrik etti.
Babaeski'nin adının başarılarla duyurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yayla, gençlerin spor ile güçlü yarınlara uzandığını kaydetti.
Yayla, milli sporcular Ersöz ile Tezel'e başarı dileğinde bulundu.
Kavaklı'da yol ve kaldırımlar onarılıyor
Kavaklı beldesinde yol ve kaldırımlar onarılarak bahar temizliği çalışmaları yapılıyor.
Belediye Başkanı Ufuk İn, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Beldede her alanda çalışmalar yapıldığını ifade eden İn, yol ve kaldırımların onarılıp, beldenin her yerinde bahar temizliği yapıldığını kaydetti.