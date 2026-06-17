Babacan: Polisiye tedbirlerle enflasyonu düşüremezsiniz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Polisiye tedbirlerle, gözaltı uygulamalarıyla, kayyımlarla enflasyonu düşüremezsiniz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, beyaz et sektöründeki 13 şirkete denetim kayyımı atandığını hatırlatarak, "İktidar, ramazan ayının başında bu sektördekilere dediler ki, 'Enflasyon yüksek, bu ay zam yapmayın.' Enflasyonu düşürebilmek için talimatla zam yaptırmamaya çalıştılar. Arkasından, 'Siz misiniz bizi dinlemeyen, ihracatınızı yasaklayalım da görün gününüzü' dediler. Bu çekişmenin sonuncunda iş, yargı operasyonlarına kadar geldi. Türkiye'de hiç yaşanmayan bir olay yaşandı ve birdenbire bir sektörün bütün yöneticilerine, sahiplerine gözaltı uygulaması ve kayyım uygulamasına gidildi. Enflasyonu düşürmenin yolu, bu olamaz. Türkiye'de Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu var. Bu işin sorumluluğu bakanlıkta ve kurumdadır. Eğer anlaşılarak fiyat yükseltme varsa bunun özel mevzuatı vardır. Siz piyasa ile alakalı fiyat sorununu organize suç kapsamına alarak, o sektöre yıllarca yatırım yapıp risk alan insanları gözaltına alıp, tutuklarsanız güveni sarsarsınız. Bu şekliyle devam ederlerse insanlar, Türkiye'ye yatırım yapmaz. Halbuki enflasyonu düşürmenin yolu; yatırımların çoğalması ve üretimin bollaşmasıdır. Ne kadar bol yatırım ve üretim varsa enflasyon ancak o zaman düşer. Polisiye tedbirlerle, gözaltı uygulamalarıyla, kayyımlarla enflasyonu düşüremezsiniz. Yarın bunlar üretimden vazgeçer, teker teker tesislerini kapatır, üretim azalırsa arkadan büyük bir enflasyon dalgası gelir. Bu ülkede enflasyonun suçlusu da sorumlusu da iktidarın kendisidir. Başka hiçbir yerde aramayın" dedi.

'ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER EMEKLİLİK HAKKINDAN İSTİFADE ETMELİ'

Babacan, ücretli öğretmenlerin 20 yıl ücretli öğretmenlik yaptığını ancak bir emeklilik hakları olmadığını söyleyerek, "Bu şartlarda öğretmenlik yapanlar, çok büyük fedakarlık yapar. Bu, ancak meslek ve memleket sevgisi ile olur, başka türlü çalışılmaz. Onun için buradan çağrım; ücretli öğretmenlerimiz ile ilgili elbette deneme süreçleri her iş ilişkisinde olur; ancak bu iş ilişkisi kalıcı hale geldiyse artık bunun adı konulmalıdır. Hem maaşları diğer öğretmenlerle uyumlu hale getirilmeli hem de emekli hakkından mutlaka istifade etmeleri gerekir. Bunun yapılmaması açıkça söylüyorum; zulümdür, hak gaspıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı