Haberler

Babacan, enflasyonun 2017'den beri tek haneye düşmediğini belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Babacan, enflasyonun 2017'den beri tek haneye düşmediğini belirtti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü TV'de TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonu yönetemediklerini ve gerekli adımların atılmadığını savunan Babacan, enflasyonun 2017'den bu yana tek haneye düşmediğini söyledi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Enflasyonu bunlar bir patlattılar. Enflasyonu nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Aldıkları kararların çoğu yanlış. Yapılması gereken işler yapılmıyor, atılması gereken adımlar atılmıyor ve enflasyon bir türlü düşmedi, düşmüyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü TV canlı yayınında, TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Babacan, zaten yüzde 30 civarında bir enflasyonla bu yılın kapatılacağının herkes tarafından beklendiğini söyledi. Türkiye'de enflasyonun 2017'den bu yana tek haneye düşmediğini belirten Babacan, şunları kaydetti:

"On yıldır tek hane için koydukları hedef de şu anda 2029. Bakın 2026'dayız. Daha üç sene sonra ancak tek haneye belki indirebiliriz diye hükümet açıklıyor. Enflasyonu bunlar bir patlattılar. Enflasyonu nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Aldıkları kararların çoğu yanlış. Yapılması gereken işler yapılmıyor, atılması gereken adımlar atılmıyor ve enflasyon bir türlü düşmedi, düşmüyor.

Şimdi TÜİK böyle açıklıyor ama Merkez Bankası da vatandaşa soruyor. Merkez Bankası'nın bir enflasyon beklenti anketi var. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketinde vatandaşımız diyor ki bir sene sonra dahi diyor enflasyon yüzde 45 olacak diyor. Bakın bugünden bahsetmiyoruz. '12 ay sonra enflasyon kaç olacak' diye Merkez Bankası soruyor vatandaşımıza. Vatandaş da yüzde 45. Beklenti kötü. Zaten enflasyon beklentisi yüksek olduğu sürece enflasyon düşmez. Enflasyon beklentisini yönetmek, enflasyonun kendisini yönetmek kadar önemlidir. Şu andaki iktidar enflasyon beklentisini de çok kötü yönetiyor."

Kaynak: ANKA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
Hem yolsuzluk kıskacı hem gösteriler ispanya Başbakanı Sánchez’i erken seçime götürdü

Gösteriler ve yolsuzluk kıskacı Sánchez’i erken seçime götürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi

Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

İstanbul'daki festivale taşlı sopalı saldırı! Çocuklar da alandaydı
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek

TFF'de büyük sürpriz! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Mısır tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...

Tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...
Araç muayenesinde yeni tarife! İşte masadaki zam oranı

35 milyonun cebi yanacak! İşte masadaki zam oranı
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

Kadınların kabusu olan fenomen tutuklandı
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı

Eski sevgiliye destek geldi, Biran Damla Yılmaz affetmedi!