Babacan, enflasyonun 2017'den beri tek haneye düşmediğini belirtti

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Enflasyonu bunlar bir patlattılar. Enflasyonu nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Aldıkları kararların çoğu yanlış. Yapılması gereken işler yapılmıyor, atılması gereken adımlar atılmıyor ve enflasyon bir türlü düşmedi, düşmüyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü TV canlı yayınında, TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Babacan, zaten yüzde 30 civarında bir enflasyonla bu yılın kapatılacağının herkes tarafından beklendiğini söyledi. Türkiye'de enflasyonun 2017'den bu yana tek haneye düşmediğini belirten Babacan, şunları kaydetti:

"On yıldır tek hane için koydukları hedef de şu anda 2029. Bakın 2026'dayız. Daha üç sene sonra ancak tek haneye belki indirebiliriz diye hükümet açıklıyor. Enflasyonu bunlar bir patlattılar. Enflasyonu nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Aldıkları kararların çoğu yanlış. Yapılması gereken işler yapılmıyor, atılması gereken adımlar atılmıyor ve enflasyon bir türlü düşmedi, düşmüyor.

Şimdi TÜİK böyle açıklıyor ama Merkez Bankası da vatandaşa soruyor. Merkez Bankası'nın bir enflasyon beklenti anketi var. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketinde vatandaşımız diyor ki bir sene sonra dahi diyor enflasyon yüzde 45 olacak diyor. Bakın bugünden bahsetmiyoruz. '12 ay sonra enflasyon kaç olacak' diye Merkez Bankası soruyor vatandaşımıza. Vatandaş da yüzde 45. Beklenti kötü. Zaten enflasyon beklentisi yüksek olduğu sürece enflasyon düşmez. Enflasyon beklentisini yönetmek, enflasyonun kendisini yönetmek kadar önemlidir. Şu andaki iktidar enflasyon beklentisini de çok kötü yönetiyor."

Kaynak: ANKA