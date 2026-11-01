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Babacan, Borsa İstanbul yöneticilerinin tamamının derhal görevden alınmasını istedi

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Babacan, Borsa İstanbul yöneticilerinin tamamının derhal görevden alınmasını istedi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Borsa İstanbul Genel Müdürü'nün fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından kurumlardaki tüm yöneticilerin derhal görevden alınmasını istedi. Babacan, finansal kararların 1 dakika dahi geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un gözaltına alınmasının ardından "Finansal piyasalarla ilgili kararlar değil 45 gün, değil 1 gün, 1 dakika dahi geciktirilmez. İlgili kurumlardaki yöneticilerin tamamını derhal görevden alın" çağrısını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin bir haberi alıntılayarak, yetkililere çağrıda bulundu.

Babacan, "Finansal piyasalarla ilgili kararlar değil 45 gün, değil 1 gün, 1 dakika dahi geciktirilmez. Geciken kararın telafisi olmaz. İlk gün söyledim, yine söylüyorum: İlgili kurumlardaki yöneticilerin tamamını derhal görevden alın. Kazaya karışanlara bir süre araç kullandırılmaz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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