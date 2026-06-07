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Aziz Yıldırım Başkanlık Yarışını Kazandı: Fenerbahçe'nin Birlik ve Beraberliğe İhtiyacı Var

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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçildi. Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak başkanlığa seçildi. 8 yıl aradan sonra yeniden başkan olan Yıldırım, "Biz birbirimize küsmeyeceğiz, birbirimize sarılacağız çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak kulübün 35'inci başkanı seçildi. Seçimde Hakan Safi 9 bin 927 oy aldı. Kullanılan 27 bin 387 oyun 27 bin 172'si geçerli, 135'i geçersiz sayıldı, 80 oy ise boş çıktı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye davet edilen Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada kazananın kendisi ve arkadaşları değil, Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Yıldırım, rakibi Hakan Safi ve ekibini de tebrik ederek, camianın artık birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Yıldırım, şunları söyledi:

"Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Evet, bugün camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsinin bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı, siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz, birbirimize sarılacağız çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz."

Şimdi bizler, sizlere değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk ve ben geçmişten gelen tecrübemle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşları bu stadı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz.

Beni bugün 17 bin küsur oyla, Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyor ve saygılarımızla inşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda, dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız."

Kaynak: ANKA
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