Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Bıçaklı Saldırıya Uğradı
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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, iki kişi tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda, Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, 2 kişi tarafından bıçaklandı. Musayev tedaviye alınırken, kaçan Azerbaycan vatandaşı 2 kişi havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda 24 Mayıs Cumartesi günü başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, müsabakaların düzenlendiği salonda bugün saat 15.00 sıralarında 2 şüpheli tarafından karın bölgesinden 2 kez bıçaklanırken, başından da darbedildi. Müsabakalar için salonda bulunan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Araz Musayev tedaviye alındı.

Olayla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araz Musayev'i bıçaklayan 2 şüphelinin taksiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi. Yürütülen titiz çalışmalar ve Antalya Havalimanı'nda görevli polis memurlarının takibiyle Azerbaycan vatandaşı olduğu belirlenen 2 şüpheli havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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